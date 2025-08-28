Mullvad met fin à l’ère OpenVPN. À partir de janvier 2026, le protocole sera définitivement retiré au profit de WireGuard. Une transition de six mois, mais qu’il vaut mieux anticiper.
- À partir de janvier 2026, Mullvad abandonne définitivement OpenVPN.
- WireGuard, plus simple et léger qu'OpenVPN, sera le seul protocole utilisé, facilitant la configuration et la maintenance.
- Les utilisateurs avec des configurations avancées devront adapter leur matériel, tandis que les applications Mullvad s'ajusteront automatiquement.
En novembre 2024, Mullvad avait déjà prévenu que l’abandon d’OpenVPN n’était plus qu’une question de temps. Cette fois, le calendrier est fixé : à partir du 15 janvier 2026, plus aucun serveur ni configuration OpenVPN ne sera proposé, et les abonnés devront passer à WireGuard. Une décision qui ne tombe pas du ciel puisque le fournisseur suédois a fait de ce protocole VPN la pierre angulaire de son infrastructure depuis plusieurs années, jusqu’à activer par défaut la protection post‑quantique sur ses connexions WireGuard en début d’année. Une phase de transition est prévue pour accompagner le changement, mais à terme, il faudra s’adapter, en particulier si vous utilisez Mullvad sur un routeur ou un client tiers.
Une stratégie assumée : moins de paramètres, donc moins de risques de se tromper
Évidemment, OpenVPN ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mullvad a commencé à débrancher certains serveurs concernés et prévoit la mise hors ligne progressive des équipements restants d’ici janvier 2026. Dans le même temps, les applications affichent déjà des alertes pour inciter les abonnés à préparer la migration.
Pour le fournisseur suédois, il ne s’agit pas tant d’une rupture que de l’aboutissement d’une stratégie engagée depuis plusieurs années. Mullvad fait partie des tout premiers à avoir misé sur WireGuard, bien avant que le protocole ne s’impose sur le marché. En 2017, déjà, il le qualifiait de « game changer » et y voyait une réponse aux limites d’OpenVPN : un code massif, des performances inégales et une configuration parfois complexe.
A contrario, WireGuard adopte une philosophie radicalement différente. Son architecture est beaucoup plus compacte – environ 4 000 lignes de code contre plus de 70 000 pour OpenVPN – et mise sur la simplicité. Là où OpenVPN a accumulé des fonctionnalités, des dépendances et une grande variété de modes de fonctionnement pour couvrir des usages très différents, WireGuard préfère se concentrer sur l’essentiel. Un seul protocole de transport (UDP), une suite cryptographique unique – Curve25519 pour l’échange de clés, ChaCha20 Poly1305 pour le chiffrement et Ed25519 pour les certificats – et très peu de dépendances externes.
Bref, un design minimaliste qui facilite les audits, simplifie la maintenance et limite les risques liés aux mauvaises configurations, aussi bien côté client que côté serveur.
Que faire maintenant ?
En réalité, le passage au 100 % WireGuard ne changera pas grand-chose pour la majorité des utilisateurs et utilisatrices. Les applications Mullvad passeront automatiquement sur les nouveaux serveurs, et tous les systèmes d’exploitation actuels prennent déjà en charge le protocole, nativement ou via des modules officiels.
La situation est un peu différente pour celles et ceux qui ont des configurations plus avancées, notamment sur routeurs, appliances ou clients personnalisés. Dans ces cas-là, il faudra s’adapter : mettre à jour le firmware pour activer le module WireGuard si ce n’est pas déjà fait, ou changer d’équipement lorsque la compatibilité n’est pas prévue.
Quant à celles et ceux qui tiennent absolument à OpenVPN, il n’y a pas de solution miracle : Mullvad ne reviendra pas sur sa décision, et il faudra regarder ailleurs.