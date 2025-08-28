En novembre 2024, Mullvad avait déjà prévenu que l’abandon d’OpenVPN n’était plus qu’une question de temps. Cette fois, le calendrier est fixé : à partir du 15 janvier 2026, plus aucun serveur ni configuration OpenVPN ne sera proposé, et les abonnés devront passer à WireGuard. Une décision qui ne tombe pas du ciel puisque le fournisseur suédois a fait de ce protocole VPN la pierre angulaire de son infrastructure depuis plusieurs années, jusqu’à activer par défaut la protection post‑quantique sur ses connexions WireGuard en début d’année. Une phase de transition est prévue pour accompagner le changement, mais à terme, il faudra s’adapter, en particulier si vous utilisez Mullvad sur un routeur ou un client tiers.