Difficile de trouver le bon équilibre entre respect de la confidentialité et confort d’utilisation, mais c’est pourtant là que tout se joue. Car plus un service vous simplifie la vie, plus il a tendance à vouloir en savoir long sur vous. L’enjeu consiste donc à choisir ce que l’on accepte de céder, et à qui.

On peut donc déjà commencer par identifier les services vraiment essentiels. Les messageries, banques en ligne, applications de mobilité ou de santé occupent souvent une place centrale dans notre quotidien et ont besoin d’un minimum d’informations pour fonctionner, par exemple une adresse mail valide, un moyen de paiement, un accès ponctuel à la localisation. Pour chacun d’eux, on peut se demander si le volume de données requis semble proportionné à ce qu’ils apportent, et s'il existe des réglages permettant de réduire un peu la voilure.

En marge de ces services incontournables se multiplient les applications « pratiques » mais pas indispensables, celles installées pour un essai ou pour un besoin ponctuel, puis oubliées quelque part sur un écran d'accueil surchargé. Or, il n'est pas rare que certaines d'entre elles conservent des autorisations larges, et continuent d’accéder à la localisation, aux contacts ou aux photos, voire envoient régulièrement des données de télémétrie. Si vous entendez limiter la quantité d’informations qui circulent à votre sujet, il va falloir commencer par faire un peu de ménage.

Méfiez-vous également des méthodes de connexion centralisée, du type « Se connecter avec Google », « Se connecter avec Apple », ou via un compte de réseau social. Car si ces options allègent l’effort de création de compte, elles créent aussi des ponts entre des services qui, autrement, seraient indépendants. Selon le contexte, mieux vaut parfois un bon vieux compte séparé, avec une adresse mail dédiée, plutôt qu’un profil unique qui irrigue tout votre écosystème.