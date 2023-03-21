Même si le cadre légal en France et en Europe n'est pas aussi permissif, empêchant les opérateurs de faire tout et n’importe quoi avec les données des internautes, les FAI sont contraints par la loi de conserver les données de facturation (nom, adresse, moyen de paiement…) ainsi que les données de connexion de leurs abonnés durant une période d’un an. Par données de connexion, on entend les identifiants, localisations, dates, heures, durées de sessions, appareils utilisés pour se connecter à Internet, les informations permettant de déduire les services et sites contactés (par exemple via les journaux DNS lorsqu’ils utilisent les serveurs de l’opérateur), navigateur et moteur de recherche utilisés, quantité de données transférées et téléchargées, volume de trafic vers un hôte.