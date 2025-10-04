Lorsque vous tapez une URL dans votre navigateur ou qu’une application doit contacter un service en ligne, votre appareil commence par traduire ce nom de domaine en adresse IP, sorte de matricule propre à chaque équipement connecté à Internet qui leur permet de se localiser les uns les autres et de communiquer entre eux.

Comme il serait peu pratique pour nous de retenir des suites de chiffres chaque fois que l’on souhaite se rendre sur un site web précis, ce travail de traduction s’appuie sur le DNS (Domain Name System), un immense annuaire distribué qui fait correspondre les noms lisibles par les humains (clubic.com, par exemple) aux adresses compréhensibles par les machines.

Pour consulter cet annuaire, votre appareil interroge un serveur DNS, aussi appelé résolveur, chargé de trouver la bonne correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP, puis de la renvoyer. Par défaut, ce serveur est généralement celui de votre fournisseur d’accès à Internet. Il ne voit pas les URL complètes ni le contenu de vos échanges, protégé par HTTPS, mais il sait exactement quels domaines vous consultez, quand et à quelle fréquence.

Ce n’est certes pas votre historique complet, mais ça s’en rapproche ; ces informations suffisent déjà à dresser un profil précis de vos habitudes de navigation et servent aussi aux opérateurs pour gérer leur réseau ou appliquer certains blocages prévus par la loi. Dans ce dernier cas, ces serveurs sont même dits « menteurs » car ils modifient leurs réponses pour empêcher l’accès à certains sites. Ces blocages sont évidemment légaux et généralement légitimes, notamment pour protéger les ayants droit, mais ils rompent avec l’idée d’un Internet ouvert et neutre et créent un précédent susceptible d’étendre demain ces pratiques à des formes de censure politique ou sociale, comme on l’a déjà vu en France en 2024 avec le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie pour tenter de réprimer le soulèvement du peuple kanak.