Séparez aussi vos profils de navigation selon les contextes pour limiter les croisements. Un pour le travail, un pour les achats, un pour les activités plus personnelles. En isolant les environnements, vous éviterez le mélange des cookies et compliquerez la tâche des régies publicitaires qui cherchent à tout relier. Activez des bloqueurs de publicités et de traqueurs, désactivez le chargement automatique des images dans vos mails pour échapper aux pixels de suivi, refusez les permissions superflues dans les applications, et vous réduirez déjà une bonne partie du bruit autour de votre activité.

Enfin, pour aller plus loin, vous pouvez brouiller un peu les pistes en activant les outils de confidentialité intégrés aux navigateurs, qui limitent la collecte d’informations techniques ou brouillent volontairement certains paramètres visibles comme la résolution d’écran, le fuseau horaire ou la configuration système. Certains, comme Firefox ou Brave, ajoutent même des marges artificielles autour des pages pour éviter l’identification par la taille de la fenêtre. Vous pouvez aussi passer par un VPN qui masque l’adresse IP et donc la localisation, ce qui réduit les recoupements entre identité et parcours de navigation. Mieux vaut toutefois privilégier un service de confiance, les VPN gratuits ayant parfois tendance à consigner les connexions ou à revendre les données qu’ils promettent de protéger. Cela ne règle pas tout, mais coupe déjà un bon nombre de ponts invisibles entre vos comptes et vos activités. Évidemment, cela ne règle pas tout, mais la manip coupe déjà un bon nombre de ponts invisibles entre vos comptes et vos activités.