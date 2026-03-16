458 eurodéputés ont voté contre Chat Control, mais votre vie privée reste toujours menacée

Depuis 2021, une dérogation provisoire à la directive ePrivacy (surnommée Chat Control 1.0) permettait aux services de messagerie et aux réseaux sociaux de scanner les messages privés de façon volontaire, sans encadrement. Images, vidéos et textes pouvaient être comparés à des bases de données de contenus pédocriminels connus. Aucune autorisation judiciaire n'était requise.

Le vote de la semaine dernière change les règles. Tout traitement de données doit désormais être ciblé, limité à des utilisateurs ou groupes identifiés, et validé par une autorité judiciaire compétente. Les communications chiffrées de bout en bout sont explicitement exclues du dispositif, tout comme le scan des messages audio.

Cela signifie donc que les messageries proposant le chiffrement de bout en bout, comme WhatsApp, Signal ou Telegram en option, sont désormais hors de portée de cette loi provisoire. Récemment, TikTok confirmait ne pas vouloir appliquer de chiffrement sur sa messagerie, sans doute pour montrer patte blanche devant les autorités soutenant le scan des messages. Comme à son habitude, Instagram s'est encore inspiré de son concurrent et vient d'annoncer vouloir copier cette pratique. Les deux messageries sont donc en mesure de consulter, de scanner et de transférer les messages privés échangés entre leurs utilisateurs respectifs.