Et pour cause, contrairement à WhatsApp où la fonction est activée par défaut, celle-ci nécessite sur Instagram une activation manuelle pour chaque conversation. Le chiffrement n’étant pas activé par défaut, encore fallait-il connaître l’existence de l’option et prendre l’initiative de l’activer dans les paramètres.

L’entreprise a donc décidé d’y mettre fin à compter du 8 mai prochain. Les personnes souhaitant continuer à bénéficier de conversations protégées par ce type de chiffrement sont invitées à se tourner vers WhatsApp, l'autre service de messagerie du groupe.