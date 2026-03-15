Le Centre familial fonctionne par code QR et consentement mutuel. Les parents voient avec qui leur enfant échange des messages, sans accès au contenu. Ils peuvent ajouter des limites de temps, consulter les abonnements, recevoir des alertes sur les sujets recherchés. Pour assouplir une restriction sur un compte de moins de 16 ans, leur validation est obligatoire.

Pour les familles, c'est rassurant. Mais Meta a aussi construit là un transfert de responsabilité. Si un mineur subit un préjudice sur la plateforme alors que les outils parentaux étaient disponibles et non utilisés, la plateforme peut arguer qu'elle avait fait sa part. Les données historiques sur l'adoption des contrôles parentaux numériques sont peu encourageantes : les taux d'engagement des parents y sont structurellement faibles, et Meta le sait.

Or, un adolescent de 14 ans avec une date de naissance falsifiée peut contourner l'essentiel du système. Meta utilise bien une technologie d'estimation d'âge par IA, développée avec la société londonienne Yoti, et des signaux comportementaux pour détecter les cas suspects. Mais l'entreprise n'a pas publié de chiffres précis sur la fiabilité de cette détection. L'Australie a choisi l'interdiction pure pour les moins de 16 ans fin 2024. L'Ofcom britannique pousse pour une vérification d'âge bien plus stricte. Si les comptes ados s'avèrent contournables à grande échelle, Meta se retrouvera face à des régulateurs qui auront, entre-temps, eu le temps de compter les dégâts.