Meta a activé en septembre 2024, sans attendre aucune loi, un système de restrictions automatiques pour tous les utilisateurs Instagram de moins de 18 ans. Le dispositif, déployé désormais à l'échelle mondiale, est le plus contraignant jamais mis en place spontanément par une plateforme sociale.
Meta a mis les petits plats dans les grands avec les comptes adolescents sur Instagram. Profil privé, messagerie limitée aux contacts déjà suivis, contenu sensible masqué, notifications coupées entre 22h et 7h, alerte après 60 minutes d'utilisation. Pour les moins de 16 ans, un parent doit valider toute modification via le Centre familial. Les 16-17 ans gardent une marge, mais les restrictions s'appliquent quand même par défaut. Aucun des géants des GAFAM ni des réseaux sociaux n'avait poussé aussi loin.
Meta avait tout de même de bonnes raisons de bouger. Des études internes divulguées en 2021 par Frances Haugen, ancienne employée de l'entreprise, avaient montré que Meta savait qu'Instagram aggravait les problèmes d'image corporelle chez les adolescentes. Des dizaines de procureurs généraux américains ont intenté des poursuites. Les auditions au Congrès ont été virulentes. La loi KOSA, sur la sécurité des enfants en ligne, circule toujours au Sénat. Les comptes ados sont arrivés dans ce contexte précis.
Un ado bridé, c'est toujours un ado chez Meta
Antigone Davis, responsable de la sécurité mondiale chez Meta, a déclaré que l'objectif du système est la « dissuasion ». Pas la protection totale, pas la garantie zéro risque : rendre l'accès aux zones à risque suffisamment laborieux pour que la plupart des adolescents n'insistent pas. C'est un argument pragmatique.
Car un ado qui reste sur Instagram avec des restrictions continue de générer des données, de construire ses habitudes et de s'ancrer dans l'écosystème Meta. À 18 ans, les restrictions tombent automatiquement, et l'utilisateur est là, déjà formé, déjà accroché au scroll et à l'algorithme.
TikTok, Snapchat et YouTube ont tous leurs propres modes restreints pour les mineurs, mais aucun n'est allé si loin dans l'obligation et l'implication parentale forcée. Instagram est la plateforme la plus paternaliste du secteur, ce qui lui vaut aussi, en creux, la meilleure posture face aux législateurs. Certains spécialistes ont d'ailleurs souligné que les comptes ados préservent la capacité de Meta à fidéliser les jeunes utilisateurs plutôt qu'à les perdre au profit de la concurrence ou de les voir bannis par une loi.
Le Centre familial, ou comment passer la main
Le Centre familial fonctionne par code QR et consentement mutuel. Les parents voient avec qui leur enfant échange des messages, sans accès au contenu. Ils peuvent ajouter des limites de temps, consulter les abonnements, recevoir des alertes sur les sujets recherchés. Pour assouplir une restriction sur un compte de moins de 16 ans, leur validation est obligatoire.
Pour les familles, c'est rassurant. Mais Meta a aussi construit là un transfert de responsabilité. Si un mineur subit un préjudice sur la plateforme alors que les outils parentaux étaient disponibles et non utilisés, la plateforme peut arguer qu'elle avait fait sa part. Les données historiques sur l'adoption des contrôles parentaux numériques sont peu encourageantes : les taux d'engagement des parents y sont structurellement faibles, et Meta le sait.
Or, un adolescent de 14 ans avec une date de naissance falsifiée peut contourner l'essentiel du système. Meta utilise bien une technologie d'estimation d'âge par IA, développée avec la société londonienne Yoti, et des signaux comportementaux pour détecter les cas suspects. Mais l'entreprise n'a pas publié de chiffres précis sur la fiabilité de cette détection. L'Australie a choisi l'interdiction pure pour les moins de 16 ans fin 2024. L'Ofcom britannique pousse pour une vérification d'âge bien plus stricte. Si les comptes ados s'avèrent contournables à grande échelle, Meta se retrouvera face à des régulateurs qui auront, entre-temps, eu le temps de compter les dégâts.