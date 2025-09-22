Meta poursuit le déploiement de son intelligence artificielle (IA) capable de repérer les adolescents se faisant passer pour des adultes. Objectif : mieux les protéger lorsqu'ils utilisent la plateforme.
L'entreprise de Mark Zuckerberg vient en effet de faire savoir que son outil serait désormais accessible au Canada, après un lancement initial aux États-Unis. Un passage à l'échelle supérieure qui laisse envisager l'arrivée du dispositif prochainement en Europe. Mais de quoi s'agit-il, au juste ?
L'IA détecte les adolescents
Le principe est simple. Meta a développé une intelligence artificielle qui détecte les utilisateurs qui se déclarent adultes mais dont le comportement ou l'apparence laisse penser qu'ils sont en réalité mineurs. Dès qu'un doute est identifié, le profil est automatiquement basculé en Compte Adolescent, un dispositif mis en place par Instagram en 2024. Et il a déjà fait ses preuves : plus de 54 millions d'adolescents dans le monde s'en servent, tandis que 97 % des 13-15 ans ont activé les protections qu'il garantit.
Celles-ci comprennent la limitation des messages privés provenant d'inconnus, la réduction de l'exposition à certains contenus sensibles et le contrôle plus strict de la visibilité du compte. L'idée est de créer par défaut un environnement plus sûr pour les adolescents. À noter que certains adultes peuvent se retrouver concernés par erreur, mais ils peuvent corriger le tir en modifiant leur âge.
Des notifications envoyées aux parents
Malgré tout, l'IA ne fait pas tout et demeure imparfaite. Ainsi, Instagram va également envoyer des notifications aux parents, accompagnées de conseils validés par des psychologues, pour ouvrir le dialogue avec leurs ados. La société espère transformer ce filtre technologique en levier éducatif, en aidant les parents à mieux encadrer la présence numérique de leurs enfants.
Si 90 % des parents interrogés pensent que les mesures de protection des Comptes Adolescents sont utiles, beaucoup se sentent encore dépassés par la gestion de la vie en ligne de leurs enfants. En les incitant directement à agir, avec une couche d'IA pour les appuyer, Instagram espère combler ce fossé.
Car les réseaux sociaux peuvent peser lourd sur la santé mentale et la sécurité des jeunes, en raison de l'exposition potentielle à des contenus inadaptés, des sollicitations d’inconnus, en plus de la pression sociale et les comparaisons incessantes.
