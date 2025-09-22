Le principe est simple. Meta a développé une intelligence artificielle qui détecte les utilisateurs qui se déclarent adultes mais dont le comportement ou l'apparence laisse penser qu'ils sont en réalité mineurs. Dès qu'un doute est identifié, le profil est automatiquement basculé en Compte Adolescent, un dispositif mis en place par Instagram en 2024. Et il a déjà fait ses preuves : plus de 54 millions d'adolescents dans le monde s'en servent, tandis que 97 % des 13-15 ans ont activé les protections qu'il garantit.