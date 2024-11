Si cette décision politique peut être saluée, elle n'arrive pas sans certaines questions et critiques, et en premier lieu sur la faisabilité technique. Le gouvernement australien n'a pas expliqué comment il allait s'y prendre pour contrôler l'âge de tous les utilisateurs du pays. Les autorités renvoient à un test de vérification de l'âge qui sera mené prochainement. La loi ne sera quant à elle appliquée que dans un an, le temps d'étudier les possibilités techniques et de les mettre en place, en concertation avec les réseaux sociaux. Le Parlement a d'ailleurs interdit l'utilisation de données personnelles à des fins d'identification.

De nombreux chercheurs et politiques s'interrogent également des conséquences d'une interdiction pure et dure. Les adolescents, toujours prêts à braver les interdits, pourraient être tentés de se rendre sur le dark web pour trouver d'autres moyens de communiquer.

D'autres associations, comme Amnesty International, regrettent que les voix des enfants n'aient pas été entendues lors du débat et craignent que l'interdiction des réseaux sociaux accentue l'isolement de certains jeunes.

Pourtant, 77 % des Australiens soutiennent la décision du gouvernement et se déclarent en faveur de l'interdiction aux plus jeunes. En France, les débats sont tout aussi vifs entre partisans d'une fermeture aux plus jeunes, et défenseurs des libertés individuelles. Le gouvernement français essaie depuis plusieurs années de faire passer une vérification d'âge sur les sites pornographiques, sans grand succès. Les plateformes étant hébergées à l'étranger échappent à la juridiction européenne, et si un blocage complet du site est possible, il reste facilement contournable.