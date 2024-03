Floride : les réseaux sociaux bientôt interdits aux moins de 14 ans

C'est prouvé. Les réseaux sociaux ont un impact néfaste sur la santé mentale des plus jeunes, et les plateformes concernées le savent. En 2021, Frances Haugen, ancienne employée de chez Facebook, a par exemple révélé que l'entreprise avait mené une étude interne révélant qu'Instagram « aggrave les problèmes d'image corporelle pour une adolescente sur trois ». Conscient de l'enjeu, le géant du Web a choisi de ne pas divulguer cette information et a continué d'opérer de la même manière.