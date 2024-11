Phi777

Certains me traiteront d’extrémiste, mais je dirais que le plus tard sera le mieux (disons 18 ans). Et encore, avec une formation continue, sur la façon de se protéger de tous les risques liés à l’utilisation des ordinateurs et des smartphones, ainsi que des réseaux et de tout ce qui est numérique. D’ailleurs, nos dirigeants devraient aussi suivre un cours intensif, à moins que ce ne soit ce qu’ils recherchent : que nous nous fassions piller nos données et nos identités.