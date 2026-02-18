L'étude en question s'appelle « Project MYST », acronyme de Meta and Youth Social Emotional Trends, conduite en partenariat avec l'Université de Chicago. Elle repose sur un sondage mené auprès de 1 000 adolescents et leurs parents concernant leurs habitudes sur les réseaux sociaux.

Sa conclusion est sans ambiguïté : les facteurs parentaux, qu'il s'agisse de règles familiales, de surveillance directe ou d'outils intégrés comme les limites de temps, n'ont que très peu d'association avec le niveau d'attention que les adolescents portent à leur propre consommation des plateformes. Parents et enfants interrogés s'accordaient d'ailleurs sur ce point, reconnaissant ensemble l'absence de lien entre le degré de supervision et le comportement compulsif.