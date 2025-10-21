Pendant que Meta communique sur ses nouvelles fonctionnalités, la réalité est plus sombre. Des familles portent plainte contre des créateurs d'IA après le suicide de leurs adolescents. La justice américaine se penche sur le rôle de ces « compagnons » virtuels dans des drames bien réels. Ces agents conversationnels ne sont pas de simples outils. Ils créent des liens affectifs, parfois au détriment des relations humaines.

En se contentant de déléguer la surveillance aux parents, Meta évite la question fondamentale : celle de la conception même de ces technologies. Le problème n’est pas tant de savoir comment encadrer l’usage de ces agents, mais pourquoi ils sont conçus de manière à pouvoir développer une telle emprise sur des esprits jeunes et influençables. La réponse de Meta, bien que nécessaire, est loin d'être à la hauteur des enjeux. Elle s’apparente à une opération de communication visant à calmer les esprits, sans jamais s’attaquer aux racines d’un problème qui ne cesse de grandir. D'autres grands noms comme OpenAI y vont aussi de leurs solutions de contrôle parental intégrée, mais ici aussi, le succès reste à déterminer.