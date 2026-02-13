Cette bataille de vocabulaire n'a rien d'anodin. Elle intervient au moment précis où les régulateurs européens démontent méticuleusement les mécanismes du défilement infini, de la lecture automatique et des algorithmes de recommandation ultra-personnalisés. La Commission européenne a formellement constaté que ces dispositifs créent des boucles de récompense qui basculent le cerveau en « mode pilote automatique ». Le constat scientifique est accablant : ces fonctionnalités déclenchent des comportements compulsifs et réduisent le contrôle de soi.

La position de Mosseri ressemble à un exercice d'équilibriste. Reconnaître l'usage problématique tout en niant l'addiction permet de concéder un terrain mineur pour protéger le cœur du modèle économique. Car si l'addiction était officiellement reconnue devant un tribunal américain, les conséquences dépasseraient largement ce procès. Cela ouvrirait la voie à une avalanche de poursuites et légitimerait l'arsenal réglementaire que Bruxelles et Paris sont en train de déployer. L'Europe ne s'embarrasse plus de nuances : TikTok risque une amende pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires mondial pour design addictif, et la France prépare le blocage pur et simple des plateformes pour les adolescents dès septembre 2026.