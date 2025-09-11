Derrière les statistiques et les mesures envisagées, le visage humain de cette bataille émerge à travers le témoignage d'une mère de famille de 52 ans, dont la fille s'est donné la mort à 18 ans. La découverte posthume des vidéos de scarification que l'adolescente publiait et consultait sur TikTok a révélé l'ampleur de son mal-être. « C'est compliqué pour nous, parents, de modérer tout ça », confie-t-elle, précisant que « ce n'est pas TikTok qui a tué notre fille, parce que de toute façon, elle n'allait pas bien », mais que le réseau a contribué à entretenir le mal-être de sa fille.

Face aux accusations, la filiale de ByteDance revendique que la sécurité des jeunes constitue « sa priorité absolue ». Les responsables de la plateforme ont défendu devant la commission leur système de modération dopée à l'intelligence artificielle, revendiquant avoir retiré proactivement 98% des contenus enfreignant ses conditions d'utilisation en France l'an dernier. Cependant, les députés jugent ces efforts « défaillants », dénonçant des règles « très faciles à contourner ».

Laure Miller rappelle d'ailleurs que le design de TikTok « a été copié par d'autres réseaux sociaux », étendant ainsi l'influence néfaste du modèle algorithmique chinois. Reste à savoir si cette déclaration de guerre parlementaire suffira à faire plier les géants technologiques ou si elle ne constitue finalement qu'un coup d'épée dans l'eau face à la puissance des plateformes.