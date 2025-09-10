Instagram, TikTok et YouTube ont ce don de pouvoir rendre une majorité d'utilisateurs comme dépendante de leurs contenus. Cette attention numérique, qui s'illustre par la publicité en ligne, est une industrie à part entière qui génère beaucoup d'argent, 9 milliards d'euros rien que l'an dernier. Notre cerveau piégé par les algorithmes des réseaux sociaux est devenu une ressource littéralement exploitable. Et cela va nous seulement avoir des conséquences sur la santé mentale des utilisateurs, mais aussi sur la productivité du pays tout entier, comme le révèle la Direction générale du Trésor.