Facebook, le visage caché de la haine en ligne

Les chiffres de l'enquête menée auprès de plus de 200 activistes sont sans appel : 62% d'entre eux désignent Facebook comme le principal vecteur d'abus en ligne, loin devant WhatsApp (36%) et Instagram (26%). Ces données, jugées « bien plus élevées que prévu » par les auteurs du rapport, esquissent une réalité glaçante où le réseau social le plus populaire au monde se transforme en outil de prédilection pour faire taire les voix dissidentes.

Le plus effrayant réside dans la porosité terrifiante entre le virtuel et le réel. Près des trois quarts (75%) des militants ayant subi un préjudice physique estiment qu'il faisait directement suite à des attaques en ligne. Le cyberharcèlement n'est plus un concept abstrait, mais l'antichambre de la violence, nourri par des campagnes de désinformation, du doxxing (divulgation d'informations privées) ou des accusations calomnieuses.

Cette mécanique est d'autant plus dangereuse que la modération semble défaillante. En Indonésie, une organisatrice communautaire a été taxée de communisme sur la plateforme, une accusation qui équivaut à une menace de mort dans le contexte politique local. Malgré ses signalements, ses appels sont restés lettre morte, Meta estimant que les publications respectaient ses règles de la communauté.