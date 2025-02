Depuis mardi soir, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Des utilisateurs du monde entier rapportent une augmentation soudaine de vidéos violentes, explicites et inappropriées dans leur section Reels. Ces contenus sensibles apparaissent après seulement quelques vidéos « normales », créant un effet de surprise particulièrement dérangeant.

Le plus inquiétant reste que ces contenus choquants parviennent à s'afficher malgré l'activation du « Contrôle du contenu sensible » dans les paramètres, censé filtrer ce type de publications. Certaines vidéos portent bien l'étiquette « Contenu sensible », mais s'affichent quand même dans les fils d'actualité.

Face à l'ampleur des réactions, Meta a rapidement réagi en reconnaissant une erreur technique. « Nous avons corrigé une erreur qui a fait que certains utilisateurs ont vu dans leur fil Instagram Reels du contenu qui n'aurait pas dû être recommandé. Nous nous excusons pour cette erreur », a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué.