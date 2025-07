Plébiscités par les jeunes, les réseaux sociaux façonnent désormais leur quotidien, et TikTok règne en maître. Scroll infini, dopamine à la demande et défis plus absurdes les uns que les autres, au grand dam des parents, TikTok a conquis la jeunesse en un clin d’œil. Derrière les vidéos virales et les défis « fun », se cachent des dérives bien réelles, mais voilà que de nouvelles fonctionnalités débarquent « pour accompagner les familles »