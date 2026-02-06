C'est officiel, TikTok est trop addictif, selon Bruxelles

La Commission européenne identifie quatre fonctionnalités problématiques : le défilement infini, la lecture automatique des vidéos, les notifications push et le système de recommandation ultra-personnalisé. Pour Bruxelles, combinés, ces dispositifs créeraient un système de récompenses constantes spécifiquement prévu pour maintenir l'utilisateur dans une boucle de consommation. Les recherches scientifiques mobilisées par l'enquête montrent que ce fonctionnement fait basculer le cerveau en "mode pilote automatique". L'algorithme propose en permanence du contenu aligné sur les préférences de chaque utilisateur, générant une gratification immédiate qui pousse à scroller sans fin.

En déclenchant des comportements compulsifs, cette mécanique réduirait le contrôle de soi. TikTok est pointé pour ne pas avoir correctement évalué ces risques sur la santé physique et mentale de ses utilisateurs, particulièrement les mineurs et les adultes vulnérables. L'entreprise a ignoré des indicateurs pourtant évidents : le temps passé sur l'app la nuit par les jeunes, la fréquence d'ouverture quotidienne, ou d'autres signaux comportementaux.