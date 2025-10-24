Or d'après l'enquête de Bruxelles, les trois plateformes auraient volontairement compliqué ce processus en imposant des démarches lourdes et des outils contraignants. Les scientifiques se retrouvent avec des informations parcellaires, incomplètes ou peu exploitables. Il leur est impossible dans ces conditions de mener des études sérieuses sur l'exposition des jeunes aux contenus dangereux ou de mesurer les vrais effets de ces réseaux sociaux.