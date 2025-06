De son côté, Facebook a été sanctionné à hauteur de 200 millions d'euros pour son modèle "pay or consent". Il s'agit du récent abonnement mis en place sur les services Facebook et Instagram. Meta propose aux utilisateurs de payer 7,99 euros par mois pour ne plus recevoir de publicités ciblées avec les données de l'utilisateur sur les différents services de l'entreprise. Or ce dispositif vise à contourner la demande initiale de la Commission européenne, laquelle exige que Meta respecte les règlements RGPD et DMA en demandant de manière explicite à l'internaute s'il souhaite que ses données soient utilisées d'un service à l'autre. Et le cas échant, s'il refuse, de lui retourner de la publicité générique.

Les deux entreprises ont eu 60 jours pour rectifier le tir avec comme date butoir le 26 juin prochain.

Selon Euronews, les sanctions ne seront finalement pas appliquées de suite si les entreprises ne respectent pas cette échéance. Un porte-parole de l'Union européenne précise que la Commission mènera tout d'abord une enquête sur l'avancée des travaux.

Certes, pour des géants de la tech, ces pénalités peuvent sembler un peu dérisoires. L'UE explique cependant que le DMA est entrée en vigueur récemment et que les deux entreprises ne sont finalement en violation de la loi que depuis peu.