Des enquêtes étaient menées depuis près d'un an par la Commission européenne sur Meta et Apple. Bruxelles suspectait en effet des pratiques anticoncurrentielles du côté des géants de plusieurs géants du numérique américain. Mais avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, et sa volonté de protéger les entreprises de son pays partout dans le monde, on pouvait craindre que ces enquêtes ne mènent finalement à rien. Ça n'aura finalement pas été le cas.