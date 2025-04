Donald Trump a publiquement critiqué le DMA et le Digital Services Act (DSA), les qualifiant de « forme de taxation » déguisée et d'« extortion » visant injustement les entreprises américaines. Il a même signé un mémorandum ordonnant une enquête sur ces régulations et d'autres « amendes, pratiques et pénalités injustes » de l'UE, agitant la menace de droits de douane rétorsifs. Des figures comme Mark Zuckerberg auraient également plaidé auprès de la Maison Blanche pour une intervention contre les amendes européennes.

Face à cette offensive, la position officielle de Bruxelles se veut ferme. Des porte-paroles de la Commission ont affirmé que la régulation technologique et les enquêtes sur les Big Tech étaient des sujets distincts et « non négociables » dans le cadre des pourparlers commerciaux. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, avait même évoqué par le passé la possibilité d'utiliser la taxation des services numériques, majoritairement américains, comme levier de négociation face aux États-Unis. Cependant, la décision de reporter les sanctions contre Apple et Meta suggère une approche plus pragmatique, visant à ne pas envenimer des discussions commerciales déjà complexes. Certains observateurs craignaient d'ailleurs que les premières amendes sous le DMA, bien que potentiellement « modestes » pour ne pas choquer les marchés, ne servent de prétexte à une escalade.

Ce report tactique a-t-il porté ses fruits ? Donald Trump aurait déclaré après ses rencontres avec les responsables européens qu'il n'y aurait « que très peu de problèmes » pour conclure un accord commercial avec l'UE. Néanmoins, les régulateurs européens insistent sur le fait que les décisions concernant Apple et Meta sont toujours attendues « à court terme », une fois le travail technique finalisé, sans toutefois préciser de nouvelle date. La question reste ouverte : l'UE maintiendra-t-elle sa ligne dure sur l'application du DMA une fois les négociations commerciales apaisées, ou cette pause annonce-t-elle une réévaluation plus profonde de sa stratégie face aux pressions américaines ? L'avenir proche dira si Bruxelles privilégie la rigueur réglementaire ou la realpolitik économique.