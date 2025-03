En temps normal, il ne faut pas prendre les décisions de l'UE en matière de régulation numérique. Elle ne plaisante pas avec les règles, comme l'a annoncé Martin Adjari, le nouveau président de l'Arcom, invité du jour du forum Viginum. « Ces grandes plateformes s'exposent à des sanctions qui peuvent être très lourdes : amende égale à 6% du chiffre d'affaires mondial, voire suspension temporaire d'accès à la plateforme en cause. » .

Mais il faut parfois faire preuve de souplesse et de diplomatie, surtout lorsque les grandes plateformes s'appellent Apple et Meta et qu'elles sont Américaines. C'est ainsi que la nouvelle Commission, qui a pris ses fonctions en décembre, doit appliquer le Digital Markets Act (DMA) dans un environnement géopolitique explosif. Apple et Meta sont déjà sous le coup des investigations, mais Bruxelles cherche un équilibre entre fermeté réglementaire et prudence diplomatique.