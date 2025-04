Bruxelles avait prévu de communiquer fin mars. Le dossier Apple/Meta était prêt, les montants définis, les arguments validés. Pourtant, l’annonce n’a pas eu lieu.

Ce report ne tient pas aux entreprises concernées, ni à de nouveaux éléments. Il a été décidé au regard du contexte extérieur. Depuis plusieurs semaines, les tensions s’accumulent entre l’Europe et les États-Unis. Donald Trump, dans l’hypothèse de son retour au pouvoir, promet des taxes supplémentaires sur les importations européennes si les groupes américains sont, selon lui, injustement ciblés.

Certains pays membres, dont la France, estiment qu’il faut maintenir le cap et ne pas céder à la pression. D’autres craignent un effet boomerang économique. Entre les deux, la Commission a choisi de décaler l’annonce.

Ce n’est ni un retrait ni une pause. Juste un déplacement dans le temps, sans changement de cap sur le fond. D’autres sanctions plus lourdes pourraient suivre, notamment contre X.com. En attendant, Bruxelles garde la main sur le tempo. Et si les mesures prévues contre Apple et Meta sont bien confirmées, elles arriveront dans un moment jugé plus favorable.