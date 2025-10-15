Et pour finir, Instagram permet aux parents d'opter pour une expérience encore plus sécurisée, en supprimant tous les commentaires pour l'adolescent. Mais la plateforme prévient aussi que malgré ses efforts, ce dispositif ne sera pas infaillible : « Nous sommes conscients qu'aucun système n'est parfait, et nous nous engageons à l'améliorer au fil du temps. Nous espérons que cette mise à jour rassurera les parents quant à nos efforts pour montrer aux adolescents des contenus sûrs et adaptés à leur âge sur Instagram par défaut, tout en leur offrant davantage de moyens de façonner l'expérience de leurs enfants ».