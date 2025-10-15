Instagram vient d'annoncer de grands changements concernant son expérience pour les adolescents. Objectif : protéger davantage les moins de 18 ans face aux contenus inappropriés, tout en renforçant le contrôle parental.
Car le réseau social a été secoué par plusieurs scandales concernant des jeunes utilisateurs au fil des ans, à tel point que Mark Zuckerberg s'est excusé publiquement auprès de familles de victimes de prédateurs en ligne. L'année dernière, Meta a pris le taureau par les cornes en lançant les Comptes Adolescents, qui prévoit des protections obligatoires pour tous les mineurs.
Depuis, elle utilise l'intelligence artificielle (IA) pour traquer ceux qui souhaitent échapper à ces restrictions en se faisant passer pour des adultes et désormais, l'entreprise veut aller encore plus loin.
Une classification similaire à ce qui est proposé au cinéma
Dans un billet de blog, elle explique que tous les utilisateurs de moins de 18 ans seront automatiquement placés dans un mode de contenu baptisé « 13+ », équivalent à une classification PG-13 au cinéma, c'est-à-dire déconseillé aux moins de 12/13 ans. Il est impossible pour un adolescent d'y échapper : ce réglage est imposé par défaut et aucune sortie n'est possible sans validation parentale.
« Tout comme vous pouvez voir des contenus suggestifs ou entendre des propos grossiers dans un film classé PG-13, les adolescents peuvent parfois voir ce genre de choses sur Instagram, mais nous continuerons à faire tout notre possible pour que ces cas restent aussi rares que possible », étaye la firme.
Ainsi, elle va filtrer davantage de contenus considérés comme « limites » : langage vulgaire répété, défis dangereux, références à la drogue, encouragements à des comportements risqués, etc. L'idée est d'empêcher tous ces types de publications d'être recommandés au moins de 18 ans.
Un contrôle parental encore plus poussé
Mais ce n'est pas tout. Instagram va aussi resserrer l'accès et l'interaction avec certains comptes jugés inadaptés aux mineurs. Si un profil publie régulièrement des contenus « adultes » ou ambigus, il sera automatiquement classé comme restreint : l'adolescent ne pourra plus le suivre, ni consulter ses publications.
La recherche sera également verrouillée, avec un plus grand nombre de mots-clés sensibles bloqués. De même, pour les « 13+ », les contenus sensibles seront déréférencés partout sur la plateforme, qu'il s'agisse de l'onglet Explorer, des Reels, du fil d’actualité ou des Stories. Les suggestions et les liens envoyés en message privé seront aussi concernés.
Et pour finir, Instagram permet aux parents d'opter pour une expérience encore plus sécurisée, en supprimant tous les commentaires pour l'adolescent. Mais la plateforme prévient aussi que malgré ses efforts, ce dispositif ne sera pas infaillible : « Nous sommes conscients qu'aucun système n'est parfait, et nous nous engageons à l'améliorer au fil du temps. Nous espérons que cette mise à jour rassurera les parents quant à nos efforts pour montrer aux adolescents des contenus sûrs et adaptés à leur âge sur Instagram par défaut, tout en leur offrant davantage de moyens de façonner l'expérience de leurs enfants ».
D'ores et déjà disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, ces nouveautés seront par la suite déployées à l'échelle globale.
