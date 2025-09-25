Adam Mosseri, directeur de la plateforme, explique que cette progression s'appuie sur trois composantes principales : les messages directs (DMs), les clips vidéo Reels et le système de recommandations. Ces trois éléments fonctionnent de manière interconnectée : l'algorithme de recommandation analyse le comportement des utilisateurs pour proposer des contenus vidéo courts dans les Reels, tandis que les messages directs facilitent le partage et les interactions autour de ces contenus.

Bien évidemment, cette stratégie de croissance ne saurait être aussi efficace sans l'exploitation massive des données comportementales. L'algorithme collecte les informations sur les interactions, le temps passé sur chaque contenu et les diverses préférences pour alimenter un système de recommandation personnalisé.

Et la filiale de Meta ne compte pas en rester là puisqu'elle prépare le déploiement d'outils permettant aux utilisateurs d'ajuster plus finement leur algorithme de recommandation. Cette fonctionnalité a été initialement testée sur les Reels et propose un système de bascules thématiques. L'utilisateur pourra visualiser les sujets que l'algorithme lui attribue automatiquement et désactiver ceux qui ne l'intéressent plus. Il faut dire que pour beaucoup d'utilisateurs, l'algorithme maison a pris la main et retournent davantage de contenus souvent bien éloignés des publications de leurs contacts.

En parallèle, Instagram modifiera sa barre de navigation inférieure en remplaçant le bouton de publication par un accès direct aux messages privés.