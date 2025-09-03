Vous passez vos journées à regarder des Reels ? Instagram teste en ce moment une option permettant de consulter ces vidéos hors de la plateforme, grâce à un nouveau mode Image dans l'image (aussi connu en anglais sous le nom « Picture in Picture »).
- Instagram teste une nouvelle fonction : le mode Image dans l'image pour visionner des Reels en multitâche.
- Cette option permet d'avoir une fenêtre flottante pour regarder des vidéos tout en utilisant d'autres applications.
- Cette mise à jour vise à rattraper TikTok et YouTube, tout en collectant des données sur les utilisateurs.
Après avoir posé un ultimatum à ses utilisateurs sur Instagram, Meta enchaîne les mises à jour sur ce réseau. Le mois dernier, les développeurs ont poussé de nombreuses nouvelles fonctionnalités : le repost des publications, une carte de localisation et une section amis intégrée aux Reels. Une nouvelle option concernant ces vidéos est également en cours de test. On vous explique.
Le mode Image dans l'image en cours de test sur Instagram
Que ceux qui aiment faire plusieurs choses à la fois se réjouissent : Meta teste en ce moment même un nouveau mode Image dans l'image sur la plateforme Instagram. Pour rappel, cette fonctionnalité permet d'activer une fenêtre flottante qui permet aux utilisateurs de vaquer à leurs occupations tout en visionnant des vidéos.
En lançant l'app, certains utilisateurs ont récemment reçu une notification les invitant à tester ce nouveau mode. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur un Reel, d'appuyer sur les trois petits points visibles en bas de l'écran à droite et d'activer l'option. On peut ensuite fermer le service et découvrir une fenêtre flottante sur l'écran de son smartphone. Il est notamment possible de la déplacer, si besoin est.
Instagram rattrape son retard face à TikTok et YouTube
Le mode Image dans l'image déployé sur Instagram répond aux demandes formulées il y a quelques mois par certains utilisateurs. Adam Mosseri, le PDG du réseau, avait alors indiqué qu'il mettrait son équipe sur le coup. L'arrivée en test de cette nouvelle option permet avant tout à la plateforme de rattraper son retard face à TikTok et YouTube qui ont depuis longtemps avancé sur le sujet.
Si cette nouveauté est un petit plus côté ergonomie, elle permettra également à Meta d'étendre l'usage de son application et de collecter de précieuses données sur les habitudes de ses utilisateurs. Pour l'heure, il s'agit d'un simple test et il est impossible de savoir quand et si la fonctionnalité sera globalement disponible. Patience, donc…
