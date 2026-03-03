« Cela signifie que, dans certains cas, des parents pourront être avertis alors qu’il n’y a pas nécessairement lieu de s’inquiéter. Mais nous estimons, et les experts que nous avons consultés partagent cet avis, qu’il s’agit d’un point de départ approprié. Nous continuerons à suivre la situation et à prendre en compte les retours afin de nous assurer que le dispositif reste correctement calibré » poursuit le géant américain.

Instagram rappelle également que la plateforme se charge déjà de bloquer les résultats de recherche explicitement liés au suicide et à l’automutilation pour les comptes d’adolescents, en les redirigeant vers des ressources d’aide.