Instagram déploie une nouvelle alerte destinée aux parents d’utilisateurs adolescents. Le réseau social les préviendra si leur enfant effectue, dans un laps de temps réduit, des recherches répétées portant sur le suicide ou l’automutilation, avec l’objectif affiché de faciliter une intervention précoce en cas de possible détresse.
Instagram va déployer une nouvelle fonctionnalité visant à alerter les parents lorsque leur adolescent tente à plusieurs reprises de rechercher des termes liés au suicide ou à l’automutilation sur la plateforme. Cette mesure s’inscrit directement dans le cadre des outils de supervision parentale déjà disponibles et doit aider les adultes à intervenir plus tôt lorsqu’un jeune pourrait être en détresse.
Une alerte de soutien, pas une sanction
Selon Meta, ces alertes seront envoyées aux parents (ou tuteurs) via différents canaux, comme un message depuis l'application bien sûr, mais aussi un SMS, un mail, ou éventuellement un message WhatsApp, en fonction des informations de contact fournies en amont.
Les notifications apparaîtront lorsqu’un compte adolescent (et uniquement si la supervision parentale est activée bien sûr) effectue plusieurs recherches sur des sujets sensibles en peu de temps.
Meta insiste sur le fait que l’objectif n’est pas de surveiller ou punir, mais bien de fournir aux parents des informations et des ressources pour engager une discussion constructive avec leur enfant. Lorsqu’un parent ouvre une alerte, la plateforme affiche des conseils et des liens vers des ressources spécialisées pour aborder ces sujets délicats avec le jeune concerné.
Une disponibilité progressive et une foncion évolutive
« Nous avons retenu un seuil qui nécessite plusieurs recherches effectuées dans un laps de temps réduit, tout en choisissant de privilégier la prudence », explique Instagram dans un billet de blog.
« Cela signifie que, dans certains cas, des parents pourront être avertis alors qu’il n’y a pas nécessairement lieu de s’inquiéter. Mais nous estimons, et les experts que nous avons consultés partagent cet avis, qu’il s’agit d’un point de départ approprié. Nous continuerons à suivre la situation et à prendre en compte les retours afin de nous assurer que le dispositif reste correctement calibré » poursuit le géant américain.
Instagram rappelle également que la plateforme se charge déjà de bloquer les résultats de recherche explicitement liés au suicide et à l’automutilation pour les comptes d’adolescents, en les redirigeant vers des ressources d’aide.
Le déploiement débute la semaine prochaine dans plusieurs pays anglophones, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada, pour les familles qui ont activé les outils de supervision. Meta prévoit ensuite d’étendre cette option à d’autres régions au fil de l’année.
L’entreprise travaille par ailleurs sur une version de cette même alerte, applicable cette fois directement aux interactions entre les adolescents et ses outils d’intelligence artificielle, qui devrait voir le jour plus tard cette année.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter