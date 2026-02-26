L’expérience change toutefois dans la manière de consommer ces contenus. Fini le geste du pouce : la navigation se fait à la télécommande, dans une logique plus posée. Les vidéos sont regroupées par thématiques (sport, voyage, cuisine ou tendances) avec la possibilité de rechercher des créateurs ou des centres d’intérêt précis. Surtout, l’application ne se limite pas à un simple visionnage passif : likes, commentaires et partages sont bien de la partie.