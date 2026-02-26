La vidéo verticale n’était pas censée quitter le smartphone. Trop étroite pour le grand écran, trop personnelle pour le salon. Mais la télévision a changé de statut. Elle est désormais un écran du quotidien, allumé en continu, sur lequel cohabitent divertissement, information et contenus courts.
Dans ce contexte, voir Instagram s’inviter sur nos téléviseurs n’a finalement rien d’absurde. Après une phase de test lancée fin 2025 sur Amazon Fire TV, une application dédiée commence à arriver sur Google TV, avec un déploiement progressif prévu dans d’autres pays. Comme TikTok avant lui, Meta cherche à prolonger l’expérience des Reels jusque dans le salon.
Pour l’instant, le déploiement reste limité à certains marchés, notamment aux États-Unis, et aucune date n’a encore été communiquée pour une arrivée plus large, en Europe ou en France. Le mouvement est néanmoins enclenché.
Une expérience pensée pour le grand écran, sans renier le format
Sur le fond, Instagram ne cherche pas à adapter le format vertical à la télévision, mais à l’assumer pleinement. Les Reels vont évidemment rester verticaux et n’occuper qu’une portion de l’écran, laissant le reste à l’interface et aux éléments de navigation.
L’expérience change toutefois dans la manière de consommer ces contenus. Fini le geste du pouce : la navigation se fait à la télécommande, dans une logique plus posée. Les vidéos sont regroupées par thématiques (sport, voyage, cuisine ou tendances) avec la possibilité de rechercher des créateurs ou des centres d’intérêt précis. Surtout, l’application ne se limite pas à un simple visionnage passif : likes, commentaires et partages sont bien de la partie.
Cette idée d’une télévision capable d’embrasser des formats pensés pour le mobile n’est d’ailleurs pas totalement nouvelle. Dès 2020, Samsung The Sero proposait déjà une approche radicale, avec un écran capable de pivoter à la verticale pour afficher des contenus issus des réseaux sociaux. À l’époque, le concept avait surtout été perçu comme une curiosité, voire un produit de niche.
Ce positionnement n’est pas anodin. En transposant l’univers des Reels sur le téléviseur, Instagram s’inscrit dans une évolution plus large des usages et se rapproche frontalement de plateformes comme TikTok, déjà bien installées dans le salon. Reste à savoir si la télévision est en train de devenir un smartphone géant… ou simplement l’écran naturel vers lequel convergent désormais toutes nos vidéos.