Aujourd'hui, Meta annonce le lancement d’une fonction inédite sur téléviseur Instagram for TV. L’objectif : faire débarquer les Reels de ses créateurs favoris sur grand écran, pour une consommation plus « collective ».

Selon la plateforme, regarder ces formats à plusieurs renforce le plaisir, et cette expérimentation doit permettre d’identifier les fonctionnalités les mieux adaptées à l’expérience TV.