Aux États-Unis, Instagram lance un tout nouveau service, visant à venir concurrencer YouTube sur nos Smart TV. L’objectif de cet Instagram for TV : faire débarquer les Reels de nos créateurs favoris sur grand écran.
Longtemps cantonnés aux écrans de nos ordinateurs et de nos smartphones, les services web ont migré vers le salon. Aujourd’hui, les téléviseurs connectés intègrent directement plateformes de streaming, cloud gaming, assistants vocaux et autres navigateurs, transformant notre bonne vieille TV en un véritable hub numérique, autonome et toujours plus central dans nos usages quotidiens.
Instagram dans les pas de YouTube
Le mois dernier, YouTube déployait une série d’outils inédits destinés à offrir une expérience de visionnage optimisée sur nos Smart TV. Depuis quelques années déjà, la plateforme s’impose comme un média de salon à part entière. De quoi donner des idées… à Instagram.
Aujourd'hui, Meta annonce le lancement d’une fonction inédite sur téléviseur Instagram for TV. L’objectif : faire débarquer les Reels de ses créateurs favoris sur grand écran, pour une consommation plus « collective ».
Selon la plateforme, regarder ces formats à plusieurs renforce le plaisir, et cette expérimentation doit permettre d’identifier les fonctionnalités les mieux adaptées à l’expérience TV.
Instagram for TV, comment ça marche ?
Pour en profiter, il suffit d’installer l’application Instagram sur un Fire TV et de se connecter à son compte. L’accès peut également se faire directement depuis l’application mobile, via un raccourci dans les paramètres.
Comme sur Netflix ou Disney+, l'application permet d'ajouter plusieurs comptes (jusqu'à 5), afin d’offrir à chaque membre du foyer une expérience personnalisée. Il est même possible de créer un compte dédié exclusivement à l’usage sur téléviseur.
Une fois l'utilisateur connecté, les Reels sont organisés en chaînes thématiques adaptées aux centres d’intérêt de l’utilisateur. On y retrouve notamment des nouveautés musicales, des temps forts sportifs, des destinations de voyage méconnues, les tendances du moment, et bien d’autres contenus pensés pour une découverte sur grand écran.
Pour l’heure, l’application Instagram for TV est uniquement disponible aux États-Unis sur les appareils Amazon Fire TV. Instagram précise que ce test servira de base à un déploiement progressif sur d’autres téléviseurs et dans de nouveaux pays.
