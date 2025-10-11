Instagram teste une nouvelle interface qui pourrait bien signer la fin de l'ère de la photo. En propulsant ses vidéos courtes et sa messagerie au centre de l'application, le réseau social assume sa transformation et prend le risque de dérouter ses plus fidèles utilisateurs.
Face à la concurrence féroce de TikTok, Instagram n'hésite plus à renier une partie de ce qui a fait son succès. La plateforme, qui s'est bâtie sur le partage de photographies, expérimente un changement d'interface pour le moins directif. Cette nouvelle tentative pour imposer son format de vidéos courtes pourrait être celle qui transformera définitivement l'expérience des utilisateurs.
Une interface au service de la vidéo
Dans les faits, ce test réorganise la barre de navigation inférieure de l'application. L’onglet central, jusqu’ici dévolu à la création de contenu, pourrait être remplacé par un accès direct à la messagerie privée. Les vidéos courtes, elles, gagneraient un emplacement de choix pour être accessibles en un seul geste. Pour l’instant, ce réaménagement est présenté comme une option que les utilisateurs peuvent activer. Une souplesse qui pourrait n’être que temporaire si l’essai s’avère concluant pour les métriques d’engagement de l’entreprise.
Le patron d'Instagram ne s'en cache pas : les vidéos et les messages directs sont les principaux moteurs de croissance de ces dernières années. La démarche vise donc à maximiser ce qui fonctionne pour garder les utilisateurs captifs, quitte à dénaturer l'expérience originelle. L'inspiration vient, sans surprise, du concurrent dont le succès repose sur ce même principe de flux vidéo immersif et continu.
La fin de l'Instagram que l'on connaissait ?
Instagram semble prêt à sacrifier son héritage photographique sur l'autel de la vidéo immersive, mimant des approches déjà observées chez la concurrence spécialisée dans les clips verticaux. Les utilisateurs attachés aux publications classiques pourraient bien grincer des dents face à ce bouleversement, même si la configuration reste théoriquement réversible.
Pour les créateurs de contenu et les marques, cette redistribution des cartes promet une visibilité accrue aux formats verticaux et facilite les échanges en messagerie privée. Mais elle acte aussi une transformation profonde : celle d'un réseau social autrefois centré sur le partage photographique devenu machine à capturer l'attention par le flux vidéo continu. Cette expérimentation demeure à ce stade un simple test, mais les signaux s'accumulent en faveur d'un basculement durable vers le format court et la conversation. Reste à voir si les utilisateurs accepteront cette mutation ou migreront vers des alternatives moins voraces en temps d'écran.
