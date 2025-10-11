Instagram semble prêt à sacrifier son héritage photographique sur l'autel de la vidéo immersive, mimant des approches déjà observées chez la concurrence spécialisée dans les clips verticaux. Les utilisateurs attachés aux publications classiques pourraient bien grincer des dents face à ce bouleversement, même si la configuration reste théoriquement réversible.

Pour les créateurs de contenu et les marques, cette redistribution des cartes promet une visibilité accrue aux formats verticaux et facilite les échanges en messagerie privée. Mais elle acte aussi une transformation profonde : celle d'un réseau social autrefois centré sur le partage photographique devenu machine à capturer l'attention par le flux vidéo continu. Cette expérimentation demeure à ce stade un simple test, mais les signaux s'accumulent en faveur d'un basculement durable vers le format court et la conversation. Reste à voir si les utilisateurs accepteront cette mutation ou migreront vers des alternatives moins voraces en temps d'écran.