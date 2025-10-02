La page d’accueil change de décor. Les Stories s’accrochent encore au sommet, tel un dernier vestige du passé. Mais dès le premier glissement de pouce vers le bas, le piège se referme : l'utilisateur est aspiré dans un vortex de vidéos verticales en plein écran. Les photos, ces œuvres statiques qui ont bâti la légende, sont reléguées au rang de figurantes, perdues dans une avalanche de contenus éphémères.

Ce n’est plus une galerie, c’est une salle de spectacle où le silence et la contemplation n’ont plus leur place. L’objectif avoué est de tester si le cœur du public a définitivement basculé. Instagram cherche à savoir si ses premiers amours, les poètes de l’image fixe et les esthètes de la composition, ont été remplacés par une foule avide de défilement infini. Un recensement pour confirmer une extinction.