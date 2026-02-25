Après l'interface, c'est au tour de l'application mobile Fire TV de faire peau neuve. Longtemps cantonnée à un simple rôle de télécommande de secours, l’app gagne en ambition et cherche désormais à étendre l’expérience Fire TV au-delà du téléviseur, en misant sur le smartphone comme point d’entrée principal.
Derrière cette mise à jour se cache un changement d’usage plus profond qu’il n’y paraît. Sans révolutionner l’interface ni introduire de fonctionnalités inédites dans l’absolu, Amazon repositionne Fire TV dans une logique multi-écrans déjà bien installée chez ses concurrents, notamment Google TV, tout en comblant un retard sur la découverte de contenus hors téléviseur.
Le smartphone devient un véritable second écran
Jusqu’ici, l’application Fire TV se limitait essentiellement à une télécommande virtuelle avec peu de fonctionnalités supplémentaires. La nouvelle version va désormais bien plus loin. Elle permet, en effet, de parcourir les catalogues de contenus, de gérer sa liste de programmes à voir et de lancer un film ou une série directement sur son téléviseur, même à distance. Le smartphone devient ainsi un second écran dédié à la découverte, utilisable partout, indépendamment du téléviseur avec Fire TV, ou des Fire Stick TV.
Cette approche s’inscrit dans une logique désormais bien connue : la recherche et la sélection de contenus se font de plus en plus sur mobile, tandis que le téléviseur n’intervient qu’au moment du visionnage. En alignant l’interface mobile sur celle de Fire TV côté TV, Amazon cherche aussi à unifier l’expérience et à fluidifier le passage d’un écran à l’autre.
Une évolution stratégique plus qu’une révolution
Cette évolution logicielle accompagne le déploiement progressif de la nouvelle interface Fire TV, récemment dévoilée, qui marque un rapprochement assumé avec les logiques de navigation popularisées par Google TV.
Dans les faits, ces fonctionnalités ne sont pas nouvelles à l’échelle du marché. Elles existent déjà depuis longtemps chez Google ou Apple, et Fire TV ne fait ici que rattraper son retard face à ses concurrents. Néanmoins, cette mise à jour devrait ravir les utilisateurs qui y trouveront des fonctionnalités supplémentaires liées à l'écosystème Fire TV.
La logique à laquelle Amazon s'adonne ici ne bouleversera sans doute pas l’expérience existante, en revanche on saisit bien l'intérêt qu'ont les plateformes comme Fire TV et Google TV à sortir du grand écran : capter l’attention de l’utilisateur, même en dehors du salon.