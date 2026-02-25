Dans les faits, ces fonctionnalités ne sont pas nouvelles à l’échelle du marché. Elles existent déjà depuis longtemps chez Google ou Apple, et Fire TV ne fait ici que rattraper son retard face à ses concurrents. Néanmoins, cette mise à jour devrait ravir les utilisateurs qui y trouveront des fonctionnalités supplémentaires liées à l'écosystème Fire TV.



La logique à laquelle Amazon s'adonne ici ne bouleversera sans doute pas l’expérience existante, en revanche on saisit bien l'intérêt qu'ont les plateformes comme Fire TV et Google TV à sortir du grand écran : capter l’attention de l’utilisateur, même en dehors du salon.