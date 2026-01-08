L'Ember Artline mise tout sur l'esthétique. Son écran mat limite les reflets, quelle que soit la luminosité de la pièce, tandis que dix cadres magnétiques interchangeables permettent d'adapter le téléviseur à la décoration intérieure. Amazon propose des finitions en noyer, frêne, teck, chêne noir, blanc mat, bleu nuit, figue, or pâle, graphite et argent. Le catalogue inclut plus de 2 000 œuvres d'art gratuites, que l'utilisateur peut afficher en mode ambiant.

Pour faciliter le choix, Amazon a développé une fonctionnalité inédite : il suffit de photographier la pièce dans laquelle sera installé le téléviseur pour recevoir des recommandations d'œuvres adaptées au style et aux couleurs du lieu. Le téléviseur intègre également la technologie Omnisense, qui détecte les entrées et sorties de personnes dans la pièce pour activer ou désactiver automatiquement l'affichage ambiant. Côté performances, l'appareil embarque une dalle 4K QLED compatible Dolby Vision et HDR10+, le Wi-Fi 6, et mesure seulement 1,5 pouce d'épaisseur.

Comme évoqué précédemment, l'Ember Artline sera commercialisé à partir de 899 dollars dans certains pays du monde, la France n'en faisant hélas pas partie pour le moment. Pour les résidents des pays concernés par ce lancement, à savoir les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni, sachez que les préinscriptions pour recevoir une alerte lors de sa mise en vente sont dès à présent ouvertes.