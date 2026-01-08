Amazon va lancer son premier téléviseur lifestyle, baptisé Ember Artline, et s'apprête à bousculer un segment dominé par Samsung. Cet écran 4K QLED mat, dopé à l'intelligence artificielle et couplé à une interface Fire TV repensée, débarquera au printemps à partir de 899 dollars.
Trois cents millions d'appareils Fire TV vendus dans le monde, et Amazon ne compte pas s'arrêter là. Le géant américain lance Ember, une nouvelle marque qui regroupe tous ses téléviseurs connectés, et profite de cette unification pour présenter l'Ember Artline. Ce modèle lifestyle rompt avec les gammes précédentes du constructeur : il vise les consommateurs qui cherchent autant un objet de décoration qu'un écran de divertissement. Proposé en 55 et 65 pouces, il sera commercialisé dans certaines régions du globe, dont les États-Unis et le Canada.
Amazon dévoile l’Ember Artline, son premier téléviseur lifestyle
L'Ember Artline mise tout sur l'esthétique. Son écran mat limite les reflets, quelle que soit la luminosité de la pièce, tandis que dix cadres magnétiques interchangeables permettent d'adapter le téléviseur à la décoration intérieure. Amazon propose des finitions en noyer, frêne, teck, chêne noir, blanc mat, bleu nuit, figue, or pâle, graphite et argent. Le catalogue inclut plus de 2 000 œuvres d'art gratuites, que l'utilisateur peut afficher en mode ambiant.
Pour faciliter le choix, Amazon a développé une fonctionnalité inédite : il suffit de photographier la pièce dans laquelle sera installé le téléviseur pour recevoir des recommandations d'œuvres adaptées au style et aux couleurs du lieu. Le téléviseur intègre également la technologie Omnisense, qui détecte les entrées et sorties de personnes dans la pièce pour activer ou désactiver automatiquement l'affichage ambiant. Côté performances, l'appareil embarque une dalle 4K QLED compatible Dolby Vision et HDR10+, le Wi-Fi 6, et mesure seulement 1,5 pouce d'épaisseur.
Comme évoqué précédemment, l'Ember Artline sera commercialisé à partir de 899 dollars dans certains pays du monde, la France n'en faisant hélas pas partie pour le moment. Pour les résidents des pays concernés par ce lancement, à savoir les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni, sachez que les préinscriptions pour recevoir une alerte lors de sa mise en vente sont dès à présent ouvertes.
Fire TV : une interface repensée pour accélérer la recherche de contenu
Amazon a entièrement revu son interface Fire TV, qui gagne en rapidité et en lisibilité. Le code a été réécrit pour améliorer la fluidité, avec des gains de performance de 20 à 30 % sur certaines fonctions. L'écran d'accueil peut désormais accueillir jusqu'à vingt applications épinglées, contre six auparavant. La navigation a été repensée pour regrouper les contenus par type : films, séries, sports, actualités ou direct. Un panneau de raccourcis, accessible en maintenant le bouton d'accueil de la télécommande, donne accès aux réglages audio et vidéo, aux caméras Ring connectées et aux appareils domotiques.
L'assistant vocal Alexa+, qui repose sur l'intelligence artificielle générative, affiche des recommandations personnalisées et permet de sauter directement à une scène précise dans un film. Les utilisateurs dialoguent avec Alexa+ 2,5 fois plus qu'avec la version précédente de l'assistant. L'application mobile Fire TV a également été modernisée : elle reprend le design de la nouvelle interface et permet de parcourir le catalogue, de gérer sa liste de lecture et de lancer des contenus sur le téléviseur depuis son téléphone.
Le déploiement de la nouvelle interface débutera en février sur les Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max de deuxième génération et Fire TV Omni Mini-LED Series. L'extension à d'autres appareils et pays est prévue au printemps prochain.