Dès 2023, des rumeurs spéculaient sur un nouvel OS concocté par Amazon. De premiers tests auraient alors été effectués sur les clés de streaming Fire TV et sur l'Echo Show 5 de troisième génération. En avril dernier, de nouveaux rapports confirmaient l'existence de Vega OS, dont la sortie serait prévue pour cette année.

Avec Vega OS, Amazon jette l'éponge sur son fork d'Android en développant un environnement basé sur un noyau GNU/Linux. Pour Amazon, il s'agit bien entendu d'obtenir un contrôle total sur son écosystème. En revanche, Vega OS ne serait pas compatible avec les applications Android existantes. Si c'est effectivement le cas, on imagine qu'Amazon a contacté les principaux éditeurs afin qu'ils utilisent Kepler SDK, le kit de développement pour ce nouvel OS.

Et de nouveau, l'arrivée de Vega OS a été confirmée, cette fois, par une bourde de l'entreprise Amazon elle-même. La société a publié une offre d'emploi mentionnant explicitement un "responsable ingénierie qui aidera à construire un produit Vega OS" avec un lancement prévu en 2025. Comme le rapporte The Verge, Amazon a rapidement modifié ce texte après avoir été contacté par les médias spécialisés.