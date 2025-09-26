On le sait, Amazon planche sur son système maison pour ses appareils Fire TV. Il semblerait que ce dernier, Vega OS, remplace son fork d'Android dans quelques jours.
Amazon entend couper les liens avec Google et Android et le géant du commerce électronique planche depuis plusieurs années sur un OS maison. Ce dernier pourrait être officiellement annoncé dès la semaine prochaine.
Un système Linux en préparation depuis 2023
Dès 2023, des rumeurs spéculaient sur un nouvel OS concocté par Amazon. De premiers tests auraient alors été effectués sur les clés de streaming Fire TV et sur l'Echo Show 5 de troisième génération. En avril dernier, de nouveaux rapports confirmaient l'existence de Vega OS, dont la sortie serait prévue pour cette année.
Avec Vega OS, Amazon jette l'éponge sur son fork d'Android en développant un environnement basé sur un noyau GNU/Linux. Pour Amazon, il s'agit bien entendu d'obtenir un contrôle total sur son écosystème. En revanche, Vega OS ne serait pas compatible avec les applications Android existantes. Si c'est effectivement le cas, on imagine qu'Amazon a contacté les principaux éditeurs afin qu'ils utilisent Kepler SDK, le kit de développement pour ce nouvel OS.
Et de nouveau, l'arrivée de Vega OS a été confirmée, cette fois, par une bourde de l'entreprise Amazon elle-même. La société a publié une offre d'emploi mentionnant explicitement un "responsable ingénierie qui aidera à construire un produit Vega OS" avec un lancement prévu en 2025. Comme le rapporte The Verge, Amazon a rapidement modifié ce texte après avoir été contacté par les médias spécialisés.
Une migration en douceur
Non, votre Fire TV actuelle ne basculera pas vers Vega OS. L'appareil continuera de recevoir des mises à jour pour le système actuel Fire OS. La migration vers Vega OS concernera uniquement les nouveaux appareils Fire TV. On imagine en revanche que les nouveautés phares ne seront déployées que sur Vega OS pour dynamiser la transition et, par la même occasion, créer un renouvèlement chez les consommateurs.
Notons au passage qu'Amazon prévoit également de permettre aux fabricants de téléviseurs de continuer à produire des modèles Fire TV basés sur Android pendant cette période de transition.
À l'image de Huawei et HarmonyOS, Amazon pourrait-elle alors essayer d'imposer un troisième écosystème aux côtés d'Android et iOS ? Pas sûr. Pour ses tablettes, l'entreprise envisagerait d'abandonner Fire OS au profit d'une version standard d'Android.
Mardi prochain, à 16h, en direct de New York, Amazon tiendra son événement de rentrée en dévoilant de nouveaux appareils. On y attend de nouvelles liseuses Kindle, des enceintes connectées ainsi que de nouveaux téléviseurs. Et peut-être, donc, davantage d'information sur Vega OS.
- Un modèle 4K Max plus généreux et performants que les autres
- Support multi-HDR, Atmos et DTS-X
- Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2