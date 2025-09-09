Thomson n'a pas manqué le coche lors de l’IFA à Berlin. La marque est venue avec pas mal de nouveautés et lance notamment certains produits que nous avions déjà pris le temps de voir en début d'année lors d'un évènement presse.
Parmi ces nouveautés, Thomson a levé le voile sur une nouvelle génération de téléviseurs connectés pas comme les autres. Alors que la plupart des fabricants se reposent sur un seul système d’exploitation (comme Tizen chez Samsung, webOS chez LG, ou bien Vidaa chez Hisense) Thomson fait le pari de la flexibilité. Sa gamme 2025 laisse le choix en effet le choix entre trois OS distincts : Google TV 5 (Android 14), Fire TV et TiVo. Une stratégie inédite sur le marché européen, qui vise à replacer l’expérience utilisateur au cœur du téléviseur.
Trois systèmes, trois expériences différentes
Thomson proposera donc désormais trois systèmes différents sur une partie de son catalogue de téléviseurs. Ci-dessous, voici ce qu'il faut retenir.
Google TV 5.0 : le plus complet et "intelligent"
Présente sur l’essentiel de la gamme, la version 5.0 de Google TV s’appuie sur Android 14 et intègre désormais une couche d’intelligence artificielle plus évoluée. L’interface s’adapte en temps réel aux profils des différents membres du foyer, en éliminant les suggestions redondantes. Plus rapide, plus fluide, plus fine dans ses recommandations, elle donne accès à des milliers d’applications tout en facilitant la navigation.
Thomson déploie cet OS du 24 au 100 pouces, y compris sur ses modèles Mini LED, QLED et Ultra HD. Tous sont équipés de processeurs quad-core capables de maintenir une expérience stable, même sur les téléviseurs d’entrée de gamme.
Fire TV : une extension de l’univers Amazon
Alternative logique pour les utilisateurs déjà intégrés à l’écosystème Amazon, Fire TV se distingue par son interface plus directe, son contrôle vocal via Alexa, et sa compatibilité poussée avec les objets connectés de la maison. Pilotage à la voix, intégration de Prime Video, accès facilité aux skills domotiques : les téléviseurs Thomson Fire TV veulent séduire un public habitué à la simplicité de l’assistant vocal d’Amazon.
TiVo : le minimalisme pour priorité
Avec TiVo, Thomson vise les utilisateurs en quête d’un accès rapide à la télévision, sans fioritures. L’interface sépare les chaînes linéaires des contenus en ligne (MyCanal, services OTT), et la télécommande simplifiée va droit au but. Cette solution cible notamment les personnes âgées, les technophobes, ou tout simplement ceux qui veulent allumer leur TV et tomber directement sur leur chaîne favorite.
Une stratégie pour faire la différence sur un marché figé
Ce choix tranché de ne pas imposer un OS unique se démarque fortement des pratiques actuelles dans l’industrie. Rares sont les marques qui laissent la possibilité au consommateur de choisir son interface.
Avec cette stratégie à trois têtes, Thomson joue la carte de l’inclusivité puisque chaque utilisateur peut opter pour l’OS qui correspond à ses usages, ses habitudes ou son degré de familiarité avec le numérique.
Concrètement, quelles TV sont concernées ?
Cette pluralité d'un point de vue logiciel se déploie sur la quasi-totalité des séries 2025 :
- Les téléviseurs Mini LED MG7C15, pensés pour le grand spectacle, ainsi que la série QLED XS, sont proposés avec Google TV.
- La gamme UG5, plus accessible, accueille Google TV mais aussi TiVo ou Fire TV, selon les configurations.
- Les modèles compacts, de 24 à 43 pouices, peuvent également être livrés avec un OS adapté aux préférences de l’utilisateur.
En revanche, certaines gammes comme la Go Collection, conçue pour une utilisation mobile avec batterie, fonctionnent uniquement sous Android 14 (donc Google TV), ce qui reste logique compte tenu des usages ciblés.
Reste à savoir si les distributeurs joueront le jeu et référenceront les différentes déclinaisons. Car si la stratégie est pertinente sur le papier, elle suppose une logistique plus complexe et un choix qui, peut-être, se complexifie pour le consommateur. Il faudra également que l’interface choisie reste fluide et stable sur toute la durée de vie du produit, quel que soit l’OS embarqué.