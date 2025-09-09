Parmi ces nouveautés, Thomson a levé le voile sur une nouvelle génération de téléviseurs connectés pas comme les autres. Alors que la plupart des fabricants se reposent sur un seul système d’exploitation (comme Tizen chez Samsung, webOS chez LG, ou bien Vidaa chez Hisense) Thomson fait le pari de la flexibilité. Sa gamme 2025 laisse le choix en effet le choix entre trois OS distincts : Google TV 5 (Android 14), Fire TV et TiVo. Une stratégie inédite sur le marché européen, qui vise à replacer l’expérience utilisateur au cœur du téléviseur.