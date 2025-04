Dans la continuité de son engagement pour une technologie utile et flexible, Thomson a dévoilé, lors de sa conférence à l'Opéra de Vienne, deux vidéoprojecteurs destinés à accompagner les nouveaux usages du divertissement mobile : le Go Project Vega et le Go Project Sirius. Deux produits qui traduisent parfaitement la volonté de la marque d'offrir une expérience grand format, partout et sans contrainte.