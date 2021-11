Philips GoPix 1 et PicoPix MaxTV : Philips veut que vous puissiez emmener votre vidéoprojecteur partout avec vous

Particulièrement petit (78 x 120 x 18mm) et léger (245 g), le GoPix 1 intègre une puce DLP Cinema conçue par Texas Instruments. Il est ainsi capable de projeter une image jusqu'à 75 pouces avec une définition de 854 x 480 pixels. Qu'en est-il de la luminosité ? Philips assure que son appareil est « le projecteur compact le plus fin et le plus lumineux du marché », sans donner plus de détails dans son communiqué de présentation.