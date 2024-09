Il s'agit de projecteurs qui délivrent une image en Full HD 1080p, tous trois propulsés par LuminOS, une interface développée par la marque et basée sur Android. Un grand nombre d'applications y sont disponibles, on peut notamment citer Disney+, Apple TV et Prime Video, ou encore la possibiliter de caster facilement du contenu sans fil depuis un autre appareil avec Miracast et Airplay. Les trois références intègrent Wi-Fi bi-bande (2,4 et 5 GHz) et Bluetooth et ont comme points communs d'offrir des ajustements automatiques de l'image comme la correction trapézoïdale et l'ajustement des quatre coins.