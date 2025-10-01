Côté fiche technique tout d'abord, le Fire TV Stick Select assume des spécifications un peu plus légères que ses prédécesseurs. Il profite ainsi de seulement 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, et arrive avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0… quand les autres sticks 4K de la marque font mieux. Le processeur Mediatek intégré est censé suffire grâce aux optimisations à l'oeuvre avec Vega OS, mais la différence risque de se faire sentir sur la réactivité. Enfin, plusieurs fonctions semblent avoir disparues, on pense au Dolby Vision (seules les formats HDR10, HDR10+ et HLG sont supportés), au Dolby Atmos, ou encore au décodage Dolby.