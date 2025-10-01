Amazon vient de dévoiler sa nouvelle clé HDMI avec la Fire TV Stick 4K Select, la première à tourner sous Vega OS, un système d’exploitation maison basé sur Linux. Une évolution qui marque un tournant pour la marque, qui prend ses distances avec Android et sort une clé 4K plus accessible que les précédentes.
En parallèle du lancement de ces nouvelles Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 et Echo Show 11, Amazon en a également profité pour proposer une version plus abordable de son fameux Fire TV Stick. Ce modèle, baptisé "Select" embarque le nouvel OS maison d'Amazon, Vega OS. En revanche, derrière cette nouveauté, le produit en lui-même semble moins bien équipé que ses prédécesseurs.
Un prix canon, un nouvel OS… mais quelques sacrifices
Proposé en France à 54,99 €, ce modèle devient le stick 4K le plus abordable actuellement dans le catalogue d'Amazon. Un tarif alléchant sur le papier, mais le lancement de ce nouvel OS ne vient pas sans quelques compromis.
Côté fiche technique tout d'abord, le Fire TV Stick Select assume des spécifications un peu plus légères que ses prédécesseurs. Il profite ainsi de seulement 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, et arrive avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0… quand les autres sticks 4K de la marque font mieux. Le processeur Mediatek intégré est censé suffire grâce aux optimisations à l'oeuvre avec Vega OS, mais la différence risque de se faire sentir sur la réactivité. Enfin, plusieurs fonctions semblent avoir disparues, on pense au Dolby Vision (seules les formats HDR10, HDR10+ et HLG sont supportés), au Dolby Atmos, ou encore au décodage Dolby.
Le passage à Vega OS a aussi un impact direct sur les applications. Comme l’OS n’est pas basé sur Android, les apps doivent être entièrement réécrites pour être compatibles. Au final, seules celles présentes sur le store Amazon sont disponibles au lancement. Les grands classiques (Netflix, Prime Video, Disney+, etc.) sont bien là, mais des absents notables comme Apple TV ou YouTube TV se font remarquer. Les services locaux, eux, sont pour l’instant largement oubliés.
Côté jeu vidéo, Xbox Cloud Gaming et Amazon Luna sont annoncés… mais pas encore disponibles. Même chose pour Alexa+, qui arrivera dans une mise à jour ultérieure.
Un pari à double tranchant
Avec ce nouveau modèle, Amazon teste clairement une nouvelle formule. Vega OS lui donne plus de contrôle sur son écosystème, mais cette première version du Fire TV Stick 4K Select ressemble davantage à un produit d’appel, lancé à bas prix pour amorcer la transition.
Moins cher, oui. Mais aussi moins complet que le Fire TV Stick 4K classique. Pour certains utilisateurs, cela suffira. Pour d’autres, l’absence de fonctions avancées ou d’apps clés pourrait être un vrai frein. Reste à voir si Amazon parviendra à enrichir rapidement son nouvel OS… ou si ce premier modèle restera comme un “downgrade” assumé dans l’histoire de la gamme Fire TV.