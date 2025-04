Certifiée Google TV, la Leap-S3 Pro permet d'accéder instantanément au Google Play Store et à ses milliers d'applications. Elle se connecte très simplement au téléviseur via une sortie HDMI 2.1, et supporte les HDR, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos pour une parfaite immersion sonore et visuelle. Au niveau des codecs vidéo supportés, c'est du classique, vous avez droit à du AV1, VP9, H.264 et H.265 (HEVC).