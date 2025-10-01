La partie audio a également été retravaillée. Chaque modèle intègre de nouveaux haut-parleurs stéréo et un woofer sur-mesure, placés stratégiquement pour envoyer le son vers l’avant. L’objectif est de proposer une expérience sonore plus claire et plus immersive, en complément des fonctions visuelles. Le tarif est fixé à 199,99 € pour l’Echo Show 8 et 239,99 € pour l’Echo Show 11.

Ces écrans connectés reposent sur la puce maison AZ3 Pro et intègrent la plateforme de capteurs Omnisense. En combinant caméra, ultrasons, accéléromètre ou Wi-Fi CSI, ils permettent à Alexa d’adopter une approche plus proactive et personnalisée.