Amazon présente les Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 et Echo Show 11. Ces nouveaux modèles au redesign repensé misent sur le son et l’intelligence artificielle avec Alexa+.
Quand Amazon renouvelle ses gammes de produits, le géant du e-commerce ne fait jamais les choses à moitié. Le groupe américain renouvelle sa gamme Echo avec une ambition claire : préparer ses enceintes et écrans connectés à l’arrivée d’Alexa+, son futur assistant basé sur l’IA générative. Quatre nouveaux modèles sont introduits, chacun ciblant un usage précis. L’Echo Dot Max et l’Echo Studio se concentrent sur la qualité sonore, tandis que l’Echo Show 8 et l’Echo Show 11 misent sur leurs écrans et une expérience plus visuelle. Tous partagent une même logique : plus de puissance, plus de personnalisation et une intégration poussée de l’intelligence artificielle Alexa+, le nouvel assistant dopé au LLM qui souhaite concurrencer ChatGPT et autres Gemini.
Du gros son à la maison : trois fois plus de basses pour l'Echo Dot Max
Premier produit et pas des moindres, tant les précédentes générations se sont écoulées à des millions d'exemplaires, l'Echo Dot Max devient le plus avancé de sa gamme compacte. Avec un système audio bidirectionnel comprenant un woofer optimisé et un tweeter sur-mesure, il génère des basses trois fois plus profondes que l’Echo Dot de 5ᵉ génération. Son architecture repensée améliore la restitution sonore, dans un format qui reste compact et proposé à 109,99 €.
De son côté, l’Echo Studio mise sur une approche plus premium. Réduit de 40 % par rapport à la première version, il combine un woofer puissant et trois haut-parleurs large bande. Compatible Dolby Atmos et audio spatial, il vise à recréer une expérience surround de haute qualité dans un format de salon. Son design sphérique et son tissu tricoté en 3D rendent l'appareil plus discret et, disons-le, plus élégant. Cela se reflète sur son prix, fixé à 239,99 €.
Les deux modèles peuvent être reliés entre eux ou associés à un Fire TV Stick pour créer un système home cinéma 5.1 avec Alexa Home Cinema. Cette configuration se veut plus accessible que les installations traditionnelles, souvent coûteuses et complexes à mettre en place.
De nouveaux écrans avec Echo Show 8 et Echo Show 11
Amazon a aussi des nouveautés du côté des écrans connectés. Les Echo Show 8 et 11 arborent un design modernisé avec un écran haute définition intégrant la technologie tactile « in-cell » et une clarté améliorée dans tous les environnements lumineux. Les deux appareils proposent un appareil photo de 13 Mpx pour des appels vidéo plus nets, et des visuels ambiants adaptés à l’éclairage de la pièce.
La partie audio a également été retravaillée. Chaque modèle intègre de nouveaux haut-parleurs stéréo et un woofer sur-mesure, placés stratégiquement pour envoyer le son vers l’avant. L’objectif est de proposer une expérience sonore plus claire et plus immersive, en complément des fonctions visuelles. Le tarif est fixé à 199,99 € pour l’Echo Show 8 et 239,99 € pour l’Echo Show 11.
Ces écrans connectés reposent sur la puce maison AZ3 Pro et intègrent la plateforme de capteurs Omnisense. En combinant caméra, ultrasons, accéléromètre ou Wi-Fi CSI, ils permettent à Alexa d’adopter une approche plus proactive et personnalisée.
Tous les nouveaux modèles sont disponibles en précommande, avec des livraisons prévues dès le 29 octobre pour les enceintes connectée et le 12 novembre pour les écrans Echo Show. Seul hic : Alexa+ est annoncé en France, mais Amazon ne donne aucune date précise de lancement.