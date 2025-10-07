Hanandano

la pression des boites comme Amazon (ce sont loin d’être les seuls) pour le lockin devient trop grande. Le piratage repart à la hausse d’après ce que je comprends. On a connu quelques années pas mal ou les tarifs étaient corrects et les gens ont joué le jeu. J’ai l’impression que la fête est finie, et il va falloir que l’industrie apprenne de nouveau que les gens ne sont pas des citrons et que service cher + pourris + équivalent d’une prison c’est plus chiant que de se procurer illégalement les contenus. Aucune morale là dedans, juste du pragmatisme.