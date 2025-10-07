La semaine dernière, Amazon a lancé sa toute dernière clé HDMI, le Fire Stick TV 4K Select. Présenté comme une version allégée (et moins chère) des modèles précédents, le Fire TV Stick 4K Select masque en réalité un tournant stratégique majeur pour Amazon. Avec Vega OS, un tout nouveau système d’exploitation maison, le géant américain cherche à se détacher d’Android pour mieux contrôler son avenir logiciel.
Avec Vega OS, Amazon amorce une rupture pour son nouveau Fire TV. Le système repose sur un noyau Linux et ne supporte plus les applications Android. Pire (ou mieux, selon le point de vue), les applications ne sont plus installées localement, mais diffusées comme des pages web, dans un environnement pensé comme un navigateur dédié. En surface, tout semble identique. Mais sous le capot, Amazon change les règles du jeu, avec un objectif clair : reprendre la main sur sa plateforme, ses outils, et son avenir logiciel.
Un nouveau système... et un chantier titanesque pour les développeurs
Vega OS cherche a faire place nette en abandonnant Android. Avec ce nouveau système, pour le moment accessible uniquement via le Fire TV Stick 4K Select, l'interface recourt à un socle Linux entièrement conçu par Amazon. Forcément, les applications existantes sur Fire TV ne peuvent plus fonctionner comme avant. Pour tourner sur ce nouveau système, elles doivent être entièrement reconstruites par les éditeurs, dans un format inédit (.vpkg) et avec des outils spécifiques, notamment React Native.
Pour les développeurs, autant dire que c’est un défi de taille. D’autant qu’Amazon continue de faire cohabiter deux plateformes : Fire OS (toujours basé sur Android) pour l’essentiel de sa gamme et sur les téléviseurs partenaires (comme ceux de Panasonic), et Vega OS pour le nouveau Fire TV Stick. En clair, il faudra maintenir deux versions distinctes de chaque app pour toucher l’ensemble du parc Fire TV. Un effort doublé, pour une audience divisée.
Une rustine en attendant mieux
Pour éviter de lancer son Fire TV Stick 4K Select avec une interface désertée, Amazon a trouvé une parade : le streaming d’applications depuis le cloud. Concrètement, certaines applications Android (essentiellement des plateformes de vidéo) sont hébergées sur les serveurs d’Amazon, puis diffusées à distance sur l’écran de l’utilisateur, interface incluse, comme un flux vidéo unique. En clair, les applications ne sont plus installées localement, mais diffusées comme des pages web, dans un environnement pensé comme un navigateur dédié.
Ce système, baptisé Amazon Cloud App Streaming, permet à Vega OS de démarrer sans attendre que tout le catalogue soit porté en version native. Mais c’est une solution provisoire. À terme, chaque développeur devra créer une version compatible Vega, sous peine de disparaître purement et simplement de cette nouvelle génération d’appareils Fire TV.
Certaines catégories d’applications, comme les services de SVOD, peuvent s’adapter facilement à ce format, puisque leur interface repose déjà sur des technologies web. Mais dès qu’il s’agit de jeux, de lecteurs multimédias avancés ou d’utilitaires, le principe montre vite ses limites car ces applications ne sont tout simplement pas conçues pour fonctionner en streaming passif.
Autrement dit, le Cloud App Streaming ne fait que retarder l’inévitable : pour rester présents sur Vega OS, les éditeurs devront repartir de zéro. Et Amazon, de son côté, espère qu’en imposant ce nouveau modèle, il pourra reprendre le contrôle total de sa plateforme, des outils de développement jusqu’à la distribution des applications.
Sideloading : la porte se referme
À ce jour, Vega OS ne concerne qu’un seul appareil : le Fire TV Stick 4K Select. Le reste de la gamme, des box aux téléviseurs connectés, continue de fonctionner sous Fire OS, la version modifiée d’Android développée par Amazon, avec une mise à jour vers Android 14 déjà en préparation.
Parmi les autres changements de cap, plus discret mais significatif : le sideloading. Longtemps apprécié des utilisateurs, l'installation d'application non reconnue est désormais verrouillé. Il reste accessible, mais uniquement aux développeurs, via une ligne de commande, et sans intégration dans l’interface utilisateur. Pour le grand public, cette porte est donc désormais fermée.