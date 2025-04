Ayant récemment fait peau neuve, Plex est une application de choix pour tous ceux qui veulent centraliser et organiser leurs films et séries mais aussi leurs fichiers audio ou bien leurs images. Ce serveur met à votre disposition une bibliothèque multimédia et inclut des fonctionnalités bien utiles, comme l'enregistrement numérique ou la TV en direct. Plex est accessible gratuitement mais il existe aussi des formules payantes.