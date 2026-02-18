Après en avoir donné un avant-goût lors du dernier CES, Amazon démarre le déploiement de la nouvelle expérience Fire TV.
Aux petits soins pour Fire TV, Amazon a, l'an passé, lancé le Fire TV Stick 4K Select ainsi qu'un nouveau système d'exploitation maison, Vega OS. Le géant de la Tech a également fait le ménage parmi les applications disponibles, fidèle à sa stratégie de verrouillage de son écosystème. Cette semaine, Amazon a démarré le déploiement de la nouvelle interface Fire TV, fortement inspirée de son concurrent Google TV. On fait le point sur les nouveautés à venir.
Une interface remise au goût du jour
Amazon souhaitait depuis longtemps parfaire l'interface Fire TV en mettant davantage en lumière la richesse des contenus proposés et en facilitant la navigation des utilisateurs. En janvier dernier, la firme avait présenté un aperçu de son travail au CES 2026 : elle misait notamment sur un design plus épuré et moderne pour améliorer l'expérience globale.
Quelles nouveautés nous réserve cette nouvelle interface ? Amazon a amélioré les dégradés de couleurs, arrondis les angles des vignettes et prévu un peu plus d'espace entre chaque contenu. La navigation est devenue bien plus intuitive : l'équipe a amélioré l'identification des catégories grâce à de petites icônes (Films, Séries TV, TV en direct, Sports et Actualités), ajouté un onglet « TV en direct » et mis en avant le bouton de recherche, à gauche de l'onglet Accueil. Chaque onglet inclut notamment les films et séries en cours de visionnage, des recommandations, des divertissements populaires ainsi que des contenus gratuits et payants.
Amazon a aussi eu d'autres bonnes idées. La firme a réduit la taille des icônes d'applications ce qui augmente considérablement le champ des possibles : on peut désormais épingler 20 services, contre 6 auparavant. Elle a aussi intégré l'assistant Alexa+ à l'interface pour que les utilisateurs puissent lui poser toutes sortes de questions en langage naturel. Pour ne pas encombrer son nouveau design, Amazon a relégué les options les moins utilisées au second plan, dans un menu hamburger.
"Des gains de vitesse allant jusqu'à 20 à 30 %"
En plus de ce look repensé, Amazon a souhaité optimiser l'expérience en la rendant bien plus rapide : « l'équipe a entièrement repensé le code source afin d'accélérer l'expérience. Dans certains cas, nous constatons des gains de vitesse allant jusqu'à 20 à 30 % avec la nouvelle interface », a notamment expliqué la firme.
- Un modèle 4K Max plus généreux et performants que les autres
- Support multi-HDR, Atmos et DTS-X
- Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2
Amazon vient tout juste de démarrer le déploiement de ces nouveautés en commençant par les utilisateurs américains : les possesseurs de Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (2e génération), téléviseurs Fire TV Omni Mini-LED et Amazon Ember Artline seront les premiers servis. Il faudra attendre le printemps pour voir cette mise à jour majeure débarquer dans d'autres régions, sur d'autres appareils Fire TV ainsi que les téléviseurs tiers.
Reste à savoir si les utilisateurs apprécieront cette nouvelle expérience.