Quelles nouveautés nous réserve cette nouvelle interface ? Amazon a amélioré les dégradés de couleurs, arrondis les angles des vignettes et prévu un peu plus d'espace entre chaque contenu. La navigation est devenue bien plus intuitive : l'équipe a amélioré l'identification des catégories grâce à de petites icônes (Films, Séries TV, TV en direct, Sports et Actualités), ajouté un onglet « TV en direct » et mis en avant le bouton de recherche, à gauche de l'onglet Accueil. Chaque onglet inclut notamment les films et séries en cours de visionnage, des recommandations, des divertissements populaires ainsi que des contenus gratuits et payants.