Depuis quelques jours, un message inattendu s’affiche sur certains appareils Fire TV. Rien de spectaculaire, juste une fenêtre blanche, un triangle d’avertissement et une phrase qui change tout : « Cette application offre un accès à du contenu non autorisé et sera désactivée. » Un message d'avertissement qui marque le début d’un virage très net dans la stratégie d’Amazon.
Cette fois, la firme ne laisse plus planer le doute. Les Fire TV, longtemps tolérants envers des usages parfois… créatifs, entrent dans une nouvelle ère. Amazon avait prévenu, le géant américain allait entamer un nettoyage massif des applications qu’il considère comme problématiques. Et le processus commence dès maintenant.
Vers un écosystème mieux contrôlé
La première étape prend la forme d’un signal visuel on ne peut plus simple. Dans la liste des applications installées, certaines sont désormais affublées d’un triangle blanc avec un point d’exclamation. Un marquage clair et assumé qui s'accompagne, au lancement de l'application, d'un message qui informe l’utilisateur que l’application sera prochainement bloquée. Pour l’instant, il reste possible de l’ouvrir ou de la désinstaller, mais cette latitude n’est que temporaire.
Ce qui se joue ici, c’est la mise en place progressive d’une politique de tolérance zéro. Une politique assumée, qui ne cherche plus à ménager les habitudes de longue date. Amazon veut aligner son écosystème Fire OS sur l’image d’une plateforme exclusivement tournée vers le streaming légal et donc débarrassée des applications qui ne s’inscrivent pas dans cette logique. Une stratégie déjà mise en place avec le nouveau Vega OS qui anime la dernière clé HDMI de la marque, à savoirt le Fire Stick TV 4K Select.
Un blocage définitif à venir
Dans les semaines à venir, ces avertissements devraient laisser place à un blocage complet. Les applications marquées ne pourront plus être ouvertes, ni utilisées. Amazon ne donne pas de date, mais les premiers signaux montrent que le déploiement a bel et bien commencé, pays après pays, appareil après appareil.
La démarche s’explique autant par des impératifs juridiques que stratégiques. Fire TV est devenu un acteur majeur du streaming à domicile, et Amazon ne veut plus laisser planer l’ambiguïté sur la nature des contenus proposés via sa plateforme. En verrouillant davantage son système, la firme entend protéger son image, rassurer les ayants droit et renforcer l’intégrité de son catalogue.
Pour les utilisateurs, cela signifie qu’un certain nombre d’applications visibles aujourd’hui pourraient disparaître demain. Littéralement du jour au lendemain. Un changement profond, qui tourne une page de l’histoire du Fire TV… et en ouvre une autre, beaucoup plus encadrée.