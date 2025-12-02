Ce qui se joue ici, c’est la mise en place progressive d’une politique de tolérance zéro. Une politique assumée, qui ne cherche plus à ménager les habitudes de longue date. Amazon veut aligner son écosystème Fire OS sur l’image d’une plateforme exclusivement tournée vers le streaming légal et donc débarrassée des applications qui ne s’inscrivent pas dans cette logique. Une stratégie déjà mise en place avec le nouveau Vega OS qui anime la dernière clé HDMI de la marque, à savoirt le Fire Stick TV 4K Select.