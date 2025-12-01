Amazon vient de faire marche arrière sur l’un des choix les plus critiqués de son année. Après presque deux mois de plaintes, de commentaires acerbes et d’achats regrettés, le Fire TV Stick 4K Select récupère enfin une fonctionnalité essentielle… celle dont l’absence avait surpris et irrité une partie des utilisateurs dès son lancement en octobre.
Comme vous le savez sans doute, Amazon a opéré un tournant pour son dernier Fire Stick TV 4K Select, en passant d'un système basé sur Android vers son nouveau propriétaire Vega OS. Cette décision stratégique a surtout mis fin à de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs pouvaient apprécier sur les précédents modèles. Voilà que l'une d'entre elles refait son surface !
Un retour inattendu… mais très attendu
La transition vers Vega OS avait un objectif clair : reprendre le contrôle de l’écosystème, bloquer le sideloading et mettre un terme à l’installation d’applications douteuses, souvent utilisées pour du streaming illégal. Le message était assumé : plus de sécurité, plus de maîtrise, moins de portes dérobées.
Mais ce serrage de vis a eu un effet collatéral immédiat puisque les applications VPN, pourtant parfaitement légitimes et très utilisées, avaient soudain disparu du Fire TV Stick 4K Select. Un oubli d’autant plus surprenant que ces outils sont aujourd’hui considérés comme essentiels, notamment pour sécuriser sa connexion sur un réseau Wi-Fi public ou préserver un minimum de confidentialité dans ses usages.
L’absence de VPN au lancement a ainsi pris tout le monde de court. Les acheteurs des promos de novembre ont été les premiers à exprimer leur déception. Sur la fiche Amazon, certains regrettaient déjà leur achat, d’autres envisageaient de revenir à leur ancien Fire Stick. Sans VPN, le nouveau modèle paraissait tout simplement incomplet pour certains utilisateurs.
Amazon a visiblement entendu la critique. Le support des VPN vient d’être rétabli, via une mise à jour du magasin d’applications. Pour l’instant, seuls deux acteurs (NordVPN et IPVanish) sont disponibles, preuve qu’Amazon avance avec prudence.
Ce rétablissement partiel reste néanmoins un signal fort. Amazon semble déterminé à trouver l’équilibre entre la fermeture nécessaire de son écosystème (notamment pour contrer l’explosion du streaming illicite) et la préservation des usages légitimes que les utilisateurs attendent d’un appareil moderne. Le Fire TV Stick 4K Select retrouve ainsi un peu de sa souplesse perdue, sans renier les ambitions de Vega OS. Et pour beaucoup d’acheteurs qui s’étaient sentis pris au dépourvu, cette mise à jour ressemble enfin à un compromis raisonnable… voire à un vrai soulagement.